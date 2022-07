Pizzerie eccellenti 2022, Sitàri inserita nel “Guide to the best pizzerias in the world”

La pizzeria “Sitàri” è stata inserita, per il secondo anno consecutivo, nella prestigiosa guida denominata “Guide to the best pizzerias in the world”. La famiglia Sorce è , dunque, anche per il 2022 tra le migliori pizzerie del mondo. “Sitàri- si legge nella guida- in continua evoluzione si è guadagnata negli ultimi cinque anni un ruolo di primo piano tra le pizzerie regionali, tanto da attirare clienti da ogni parte della Sicilia. Qui non è raro incontrare clienti disposti a percorrere anche più di 100 chilometri pur di assaporare una pizza che è il risultato di una meticolosa attenzione ad ogni aspetto della fase di realizzazione. Ben quattro gli impasti proposti, dal classico, che ha una lievitazione di 48 h, al riso venere, poi il senza Glutine e infine il cornicione panato ai 4 cereali. Ricco il menù delle pizze, con le classiche, in ben quattro versioni della Margherita, le specialità e le Gourmet; completa la proposta di pizze vegetariane. Ricercato l’uso dei prodotti. L’impasto risulta essere molto leggero e facilmente digeribile, le pizze generosamente farcite, ricorrendo anche all’utilizzo tra gli ingredienti di numerosi prodotti Dop. Locale frequentato tanto da giovani che da famiglie e turisti. Ottimo il servizio.” L’inserimento in una guida prestigiosa costituisce un altro grande traguardo. La qualità della pizza della famiglia Sorce porta in alto il nome del territorio agrigentino.