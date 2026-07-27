Tre pizze, tre identità ben precise. Da Pizza Stadio Mosè di Angelo Trupia non si va alla ricerca di effetti speciali o di abbinamenti costruiti per stupire a tutti i costi. Qui il protagonista è il gusto autentico, quello delle pizze generose, ricche di ingredienti e legate al territorio. Un locale che, nel tempo, è diventato anche un punto di ritrovo per tanti tifosi e appassionati dell’Akragas, tra una partita commentata e una chiacchiera di calcio.

Abbiamo assaggiato quelli che sono considerati i tre cavalli di battaglia della pizzeria.

La prima è la Ora Veru, un omaggio a Filippo Buscemi, storico speaker radiofonico agrigentino che conduceva una celebre trasmissione in dialetto siciliano. Una pizza che richiama i sapori della tradizione con pomodoro, acciughe, pecorino, cipolla di Tropea, pomodorini ciliegino, origano e basilico. Un equilibrio tra sapidità e freschezza che racconta la cucina siciliana più autentica.

Si passa poi alla Pizza del Cavaliere, una proposta più decisa, con pomodoro, fior di latte, salsiccia, peperoni e cipolla di Tropea, completata all’uscita da una spolverata di pecorino e foglie di basilico. Un grande classico che punta su ingredienti semplici ma ben bilanciati.

Chiude la degustazione L’Oro della Valle, la più ricca e contemporanea del trio. Alla base di pomodoro e mozzarella si aggiungono mortadella di maialino dei Nebrodi, crema di pistacchio, granella di pistacchio e pomodorini semidry rossi e gialli. Una pizza che valorizza alcune delle eccellenze siciliane senza rinunciare all’equilibrio dei sapori.

Tre interpretazioni diverse, accomunate dalla stessa filosofia: pochi fronzoli, tanta sostanza e ingredienti di qualità. È probabilmente questo il segreto che ha reso Pizza Stadio Mosè un punto di riferimento non solo per chi ama la pizza, ma anche per chi vive con passione i colori biancazzurri dell’Akragas.

Nota della redazione

Da sempre AgrigentoOggi ama raccontare e recensire i locali che meritano, senza distinguere tra insegne blasonate o attività più semplici: ciò che conta è la qualità, la passione e l’esperienza che riescono a offrire ai clienti.

Pizza Stadio Mosè ne è un esempio. Oltre alle pizze che hanno reso famoso il locale, è possibile gustare anche un’ampia scelta di rosticceria, fritture miste, primi e secondi piatti, sia da asporto sia comodamente consumati all’aperto.

E adesso tocca a voi: quale locale vorreste che recensissimo nel prossimo appuntamento? Scrivetecelo nei commenti oppure inviateci un messaggio privato. Saremo felici di andare a scoprire e raccontare altre eccellenze del nostro territorio.

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