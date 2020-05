Piu’ protezione per l’I.C. Montalcini: installato nuovo impianto di sicurezza

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, diretto da Luigi Costanza, si mette più al sicuro. Installato, infatti, un nuovo impianto di sicurezza che proteggerà la scuola notte e giorno in maniera più affidabile. In caso di effrazione, l’impianto dà l’allerta direttamente al Dirigente e alle forze dell’ordine per un eventuale immediato intervento. Consiste in un moderno allarme sonoro capace di riconoscere ogni movimento. Un intervento voluto fortemente dal Preside Costanza secondo il quale “si tratta di un’ulteriore azione protettiva per tutelare l’Istituto maggiormente visti i passati furti”.

“Grazie a questo allarme- dichiara- sapremo chi entra. Tutto è sotto controllo”.