COMITINI : Anche il pittore Gerlando Meli tra i protagonisti al premio internazionale di pittura Telamone 2023 I colori della pace

Anche il pittore aragonese, ma di adozione raffadalese, Gerlando Meli tra i partecipanti alla 35esima edizione della collettiva internazionale di pittura premio Telamone i colori della pace 2023 inaugurata ieri al Palazzo Bellacera di Comitini(AG). Il pittore Meli partecipa con una sua opera realizzata con il suo stile astratto informale. La rassegna è organizzata dalla CEPASA presieduta da Paolo Cilona e dal comune di Comitini, sindaco Luigi Nigrelli . Gerlando Meli ha esposto e partecipato a mostre, concorsi, rassegne e biennali nazionali e internazionali tra cui New York, Vienna, Parigi, Berlino, Montecarlo, Malta, Melbourne e in Italia ottenendo premi e riconoscimenti.

È inserito nei prestigiosi cataloghi ,enciclopedie mondiali e riviste d’arte nazionali e internazionali. Le sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, e negli studi di personaggi più noti dello spettacolo dell’arte della cultura, della chiesa e della politica tra cui Vittorio Sgarbi che possiede una sua opera e ha definito il Meli il pittore dei sogni.