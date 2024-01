“Dobbiamo fare la partita perfetta o quasi, lo dobbiamo per i tifosi”. Marco Coppa vuole vincere soprattutto per dare una risposta a chi l’Akragas la segue da sempre. “

In sala stampa, mister Marco Coppa ha presentato la gara di domani contro il Licata come una sfida di importanza fondamentale. ‘È una partita troppo importante, forse la più importante in assoluto, soprattutto per i tifosi. Fare la partita perfetta, quasi perfetta, è il nostro obiettivo principale, soprattutto sotto l’aspetto tecnico-agonistico”, ha dichiarato il mister

“Coppa ha evidenziato l’importanza della preparazione: ‘I ragazzi sono andati benissimo questa settimana. Non ho avuto bisogno di stare dietro a loro ogni centimetro, hanno dato il 101%. Queste partite, così cruciali, richiedono una presenza diversa durante la settimana.”

“Riguardo all’avversario Licata, Coppa ha sottolineato: ‘È una squadra che gioca insieme da tanto tempo con lo stesso allenatore. Conoscono i concetti a memoria. Il mercato di riparazione è stato fatto per aggiungere profili utili, senza perdere in qualità’.”

“Sulla partecipazione dei tifosi, Coppa ha affermato: ‘Sono ragazzi che ci sostengono dalla prima giornata, quindi dobbiamo fare una grande partita soprattutto per loro. Ci hanno seguito ovunque, prendendo pullman, treni, macchine. Questo incontro con loro è stato un momento speciale’.

Marco Coppa in Sala Stampa

Domenica 7 gennaio si gioca la prima partita del 2024: sarà Licata-Akragas (1^ giornata di ritorno del campionato di Serie D).

Presenta la gara mister Marco Coppa…