Qualcuno ha lasciato una pistola adagiata sopra la cassetta delle lettere davanti la sede della sezione del Pd di via Sant’Antonio a Ravanusa. Un’arma che, per fortuna, si è rivelata essere un giocattolo comprensiva di tappo rosso. Fatta la scoperta, sono stati chiamati i carabinieri della Stazione cittadina.

E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini su quello che ha tutte le caratteristiche di un gesto intimidatorio. Anche se in mancanza di certezze non si può escludere che magari qualche ragazzino possa aver poggiato e dimenticato la pistola giocattolo sulla cassetta della posta.

