Ormai il tempo libero lo si passa sempre di più sullo schermo tra messaggi vocali, clip e serie TV. Sei curioso di sapere quali sono le piattaforme che tengono banco? Vediamo i trend nazionali e com’è la situazione ad Agrigento.

Le opzioni ad Agrigento di certo non mancano tra il mare e il centro storico, eppure sempre più persone trascorrono il loro tempo online. La sera, dopo il lavoro, si chatta su Whatsapp, si guardano le serie TV e si scorrono i video brevi su TikTok. In Italia ci sono circa 53,3 milioni di persone online e 42,2 milioni di identità social. Cioè circa il 71,2% della popolazione. Quanto tempo passano sul web le persone? Circa 5 ore e 39 minuti al giorno. Analizziamo nel dettaglio tutti i trend per capire meglio come è frammentato il tempo libero oggi.

Gioco online e micro-pause: tra fantasy, sport e casinò

Il tempo digitale è fatto anche di intrattenimento che assume varie forme, dai fantasy sport ai quiz sulle app, fino ai casinò online. Le piattaforme come Boomerang riescono a intercettare un’ampia gamma di utenti proprio perché offrono tanti titoli su molti temi diversi. Dal calcio al basket, fino all’antico Egitto e alle avventure spaziali, tutti possono trovare un gioco che li soddisfa. L’altra cosa accattivante di questo tipo di gaming è che è accessibile a tutti in qualsiasi momento. Le partite sono brevi, rapide, richiedono solo pochi minuti a volte anche solo una manciata di secondi. Questo significa che si può sempre trovare il tempo, mentre si aspetta l’autobus o quando si attende che il corriere consegni il cibo a domicilio.

Sono delle pause rapide, spesso serali, che si inseriscono nel flusso fatto di messaggi, di reel e di nuove puntate in TV. Il comportamento riflette un uso sempre più “a moduli” del tempo libero digitale, scandito da sessioni brevi e ripetute.

Messaggistica e gruppi locali: dove nascono gli inviti

Le chat sono il nuovo modo di comunicare, è lì che si organizzano le serate e le gite alla Valle dei Templi. I dati nazionali mostrano una presenza social molto vasta e stabile, con un tempo medio giornaliero sui social che continua a crescere.

In pratica, si risponde ai messaggi tra un impegno e l’altro, si condividono dei video brevi e si scelgono i locali. Ad Agrigento questo significa che i gruppi su WhatsApp o su Telegram si animano prima del weekend, con i link ai trailer, i meme e le mappe.

Streaming serale: le serie dominano il divano

La sera, quando il vento di ponente rinfresca, lo streaming prende il sopravvento. Nel primo trimestre 2025 Netflix registra in media circa 8,3 milioni di utenti unici in Italia, in linea con l’anno precedente. Il perimetro VOD a pagamento supera i 15 milioni di navigatori unici, segno di un’abitudine ben consolidata.

Nel 2024 Netflix ha comunque segnato una lieve contrazione media anno dopo anno, ma il perno dello svago resta lì, tra cataloghi ampi, nuove uscite e algoritmi che propongono dei contenuti sempre più personalizzati.

Video brevi e creatività locale: dalla scalinata ai Reels

I video occupano una fetta sempre più importante del tempo libero. Sono veri e propri minuti rubati in autobus, davanti a un caffè o al tramonto tra la scalinata di via Atenea e il Belvedere. Con più di 42 milioni di identità social nel Paese, i feed scorrono veloci tra clip musicali, ricette siciliane e scorci della Valle dei Templi al golden hour.

Per chi crea contenuti ad Agrigento, è un invito a raccontare il territorio in modo fresco: tour da 30 secondi, prima/dopo di un’arancina perfetta e micro-guide per trovare la spiaggia meno affollata. La base di utenti c’è ed è attiva e i minuti trascorsi sui social confermano che i video brevi attirano l’attenzione.

Tra eventi dal vivo e secondo schermo

La prossima estate ad Agrigento sarà, come sempre, ricca di concerti, di eventi all’aperto e di tante persone. Nonostante questo, si sa già che il second screen non se ne andrà, anzi! Le persone tengono lo smartphone per fare le prenotazioni, per guardare i percorsi più convenienti e anche per commentare un film insieme agli amici. I social continuano a essere il centro principale del tempo online, ma per fortuna Agrigento ha tanto da offrire e riesce a invogliare le persone a trascorrere ancora il tempo libero all’aperto.

Quindi, tra le chat per decidere insieme agli amici cosa fare nel weekend, i video brevi per scoprire le ultime news e gli streaming per chiudere la giornata, il tempo libero agrigentino oggi lo si passa online. C’è quasi il 90% di penetrazione Internet e più del 70% della popolazione possiede i social. Che altro ci si può aspettare? Dentro questa cornice, Agrigento continua a fare ciò che sa fare, mescola le relazioni vere, il mare e il cultura con un digitale pratico, quotidiano e sempre a portata di pollice.

