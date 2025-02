Nascosti sottoterra in un appezzamento di terreno al quale era facile accedere per chiunque in contrada “Fontanazza” a Realmonte. Una pistola e due caricatori, uno dei quali contenente sette cartucce, sono stati ritrovati e sequestrati, dai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento e dai loro colleghi del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, nei giorni scorsi, a carico di ignoti.

L’arma da sparo è stata inviata ai laboratori della polizia per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari, e capire attraverso i rilievi balistici il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’inchiesta è una “costola” dell’indagine che ha portato all’arresto di quattro agrigentini trovati con due pistole cariche e pronte all’uso in macchina nei pressi di un supermercato empedoclino.

