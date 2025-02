Fuori di sé e con in mano una spranga di ferro ha creato il caos. In breve tempo, con grande prontezza, e senza non poche difficoltà, i carabinieri della Stazione di Cianciana e della Radiomobile della Compagnia di Cammarata sono riusciti a immobilizzarlo, evitando che qualcuno potesse farsi male.

Protagonista una ventiseienne ciancianese, che l’altra notte ha letteralmente seminato il panico. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e molestia o disturbo alle persone.

L’uomo, completamente fuori di sé, brandendo una spranga di ferro, ha preso a molestare chiunque gli capitasse a tiro. A quel punto è scattata la chiamata al 112. I carabinieri sono riusciti a disarmarlo. Quindi a suo carico è scattata la denuncia. La spranga è stata sequestrata.

