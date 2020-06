Pisano (FdI): a Siculiana nessun deputato a manifestare solidarietà ai cittadini – VIDEO

Una delegazione di Fratelli d’Italia, con in testa il dirigente nazionale Lillo Pisano, ha preso parte alla manifestazione alla manifestazione pubblica che si è tenuta in via della Libertà a Siculiana in cui si è discusso dei problemi e dell’allarme sociale causati dalla riattivazione del centro di accoglienza per migranti ex Villa Sikania.

Fratelli d’Italia, che da tempo denuncia l’inadeguatezza dell’ex albergo ad essere utilizzato come centro per la quarantena dei migranti, si è posto al fianco dei siculianesi, senza simboli di partito, per manifestare la propria solidarietà ai cittadini.

“Nessun deputato del territorio ha mostrato vicinanza ai cittadini – ha detto il Dirigente nazionale del partito, Calogero Pisano – il quale ha sottolineato l’inadeguatezza dell’ex albergo ad essere adibito a centro di accoglienza per migranti”.