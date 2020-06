Migranti, a Siculiana manifestazione contro il centro d’accoglienza – FOTO

Vibrante protesta a Siculiana questo pomeriggio per dire no al centro di accoglienza di Villa Sicania. Il sit-in autorizzato dalla Questura di Agrigento, si è tenuto in Via della Libertà. Nel corso dell’iniziativa la comunità siculianese, capitanata dal sindaco Leonardo Lauricella, ha rappresentato il disagio e l’allarme sociale causato dalla riattivazione del centro di accoglienza . Non sono mancati attimi di tensione, dovuti all’esasperazione dei cittadini, impauriti dalla presenza del centro.



La diretta Facebook su Comunicalo.

Alla manifestazione ha preso parte anche una delegazione di Fratelli d’Italia