Giornata importante per lo sport agrigentino. Oggi allo Stadio Esseneto, il Deputato nazionale, Calogero Pisano, e il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, hanno tenuto una conferenza stampa nel corso della quale hanno annunciato il finanziamento per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della storica struttura calcistica della città. Un traguardo atteso da decenni, reso possibile grazie all’azione di Pisano che, nel 2024, è riuscito a fare inserire il progetto, unitamente a quello riguardante il rifacimento della strada “Mosella”, nei Fondi di Sviluppo e Coesione, e al decreto di finanziamento recentemente licenziato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che ha segnato il passo decisivo verso l’avvio dei lavori. Calogero Pisano e Francesco Miccichè hanno sottolineato l’importanza dell’operazione, definendola un risultato storico per la città e per gli sportivi agrigentini, che da troppi anni attendevano questo intervento. Entrambi hanno espresso gratitudine nei confronti dell’Assessore regionale Aricò, nonché dell’Assessore regionale Giusi Savarino e degli Assessori comunali Costantino Ciulla, Gerlando Piparo e Gerlando Principato, per il contributo dato nel raggiungimento di questo obiettivo. Oltre all’importante annuncio sullo stadio, la conferenza stampa è stata anche l’occasione per affrontare il delicato tema della crisi societaria dell’Akragas. Il Sindaco Miccichè, incalzato dai giornalisti, ha in sintesi ribadito: “Il Comune è proprietario dell’Esseneto, ma le problematiche della società calcistica riguardano i privati”. Preoccupazione su questo argomento ha espresso il Deputato Pisano, che recentemente ha sostenuto le spese necessarie per permettere alla squadra di affrontare la trasferta in Campania contro la Scafatese. Il parlamentare ha ammesso, con grande rammarico, che la sua attività di mediazione ed i suoi tentativi di coinvolgere il tessuto imprenditoriale agrigentino non hanno prodotto i risultati sperati. “Ad oggi nessun imprenditore locale si è fatto avanti per garantire il completamento della stagione”, ha dichiarato, lasciando intendere un certo pessimismo sul futuro del club. Mentre il finanziamento dell’illuminazione rappresenta un segnale positivo per il calcio agrigentino, resta dunque il grande punto interrogativo sulla futuro dell’Akragas, con i tifosi in attesa di risposte concrete sul destino del Gigante.

