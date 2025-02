Lunedì 24 febbraio, alle ore 17:30, il Circolo Empedocleo di Agrigento, in via Atenea, ospiterà una tappa del tour siciliano di “Italia Viva” intitolato “Finì a Schifani”. L’evento, organizzato dai parlamentari siciliani Davide Faraone e Dafne Musolino, si concentrerà sul tema: “Agrigento da capitale italiana della cultura a barzelletta d’Italia

Il tour “Finì a Schifani” è stato lanciato da Davide Faraone, Dafne Musolino e Fabrizio Micari, ex rettore dell’Università di Palermo. L’obiettivo è affrontare temi cruciali per la Sicilia, tra cui sanità, emergenza idrica, carenze infrastrutturali e lavoro. L’evento politico prevede tappe nei nove capoluoghi di provincia dell’isola, con focus specifici per ogni città. La prima tappa si è svolta a Catania, incentrata sulla sanità, mentre ad Agrigento l’attenzione sarà rivolta al titolo di “Capitale della Cultura in Italia 2025”.

Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità di rilancio per Agrigento. Tuttavia, secondo gli organizzatori dell’evento, la città è diventata oggetto di derisione a livello nazionale a causa di una serie di problematiche irrisolte. Roberta Lala, coordinatrice cittadina di Italia Viva e moderatrice dell’incontro, ha espresso preoccupazione per la situazione attuale, sottolineando che il programma culturale appare carente e che molte iniziative previste non sono affatto straordinarie, non hanno rilevanza nazionale, ma sono piuttosto ordinarie, eventi che da anni si svolgono ad Agrigento.

“Tra le principali criticità che verranno messe in evidenza vi è l’emergenza idrica – sottolinea Roberta Lala – Ben poco è stato fatto per affrontare la carenza d’acqua, e si prevede che anche nella prossima estate la cittadinanza affronterà seri problemi in tal senso. A ciò si aggiungono le carenze infrastrutturali, con una viabilità inadeguata che penalizza sia i residenti che i visitatori. Questi problemi strutturali compromettono l’immagine della città e la sua capacità di attrarre turisti e investimenti”.

Un altro aspetto critico riguarda l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, percepita da Italia Viva come poco incline al dialogo e alla collaborazione. “Tentativi precedenti di confronto, come le riunioni al centro Pasolini hanno denunciato, non hanno portato ai risultati sperati. Richieste di incontro con l’amministrazione spesso state spesso negate. Questa chiusura al confronto limita le possibilità di trovare soluzioni”, aggiunge Lala

Nonostante le difficoltà, vi è la volontà di proporre soluzioni concrete. Roberta Lala ha espresso l’intenzione di creare una lista civica, ritenendo che le elezioni amministrative dovrebbero focalizzarsi su candidati motivati a migliorare la città, al di là delle appartenenze politiche. Per la dirigente agrigentina di Italia Viva “L’obiettivo è costruire un’alternativa credibile attraverso la collaborazione tra diverse forze politiche e civiche, evitando divisioni che possano perpetuare le problematiche attuali. La situazione di Agrigento non è solo una questione locale. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato che un eventuale fallimento di “Agrigento Capitale della Cultura” rappresenterebbe un fallimento per l’intera Sicilia”.

Secondo gli organizzatori del tour, il governo regionale non ha messo in atto le misure necessarie per supportare adeguatamente la città. Mancano interventi strutturali su viabilità, trasporti e servizi pubblici, le manifestazioni rischiano di essere un fallimento sotto il profilo turistico.

“Per rendere Agrigento realmente competitiva e attrattiva, è fondamentale intervenire sulle infrastrutture di base. Senza un sistema di trasporti efficiente, servizi pubblici adeguati e una gestione efficace delle risorse idriche, ogni sforzo promozionale rischia di essere vano. Qualcuno ci considera detrattori quando diciamo queste verità, invece siamo umiliati nel vedere una città che, anziché progredire, viene derisa dall’intera nazione. Facevo parte di questa amministrazione, me ne sono andata. C’era un accordo politico, dovevo andare via otto mesi dopo, me ne sono andata prima, perché comunque si vedevano le difficoltà all’interno per chi vuole lavorare efficacemente. Ora spero che si possa creare con i partiti diversi un’alternativa, perché se si inizia a litigare e non si crea l’alternativa, questa città sarà destinata sempre a ripetere le stesse cose. Cambierà il sindaco, ma non cambierà la situazione.”, conclude Roberta Lala.

Pertanto per Italia Viva l’incontro del 24 febbraio rappresenta un’occasione per discutere apertamente delle sfide che Agrigento affronta e per proporre soluzioni concrete. Vengono invitati la cittadinanza, le associazioni e alle istituzioni a collaborare per trasformare la città, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal titolo di “Capitale Italiana della Cultura” e superando le criticità attuali attraverso un impegno concreto.

