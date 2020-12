Pirandello al buio: secondo appello del Consorzio Turistico Valle dei templi al sindaco di Porto Empedocle

PORTO EMPEDOCLE. Il consorzio turistico della Valle dei Templi torna a scrivere al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina per evidenziare, ancora una volta la situazione che si registra in via Roma. “Nel mese di agosto, quindi circa 3 mesi addietro – scrivono i vertici del Consorzio – abbiamo sensibilizzato il sindaco Carmina a voler procedere a reinstallare l’ illuminazione della statua in bronzo, che insiste sulla via Roma, di quello che è stato ed è il più grande drammaturgo e scrittore in Sicilia e fra i più apprezzati al Mondo, il nostro concittadino Luigi Pirandello. Pirandello è stato e continua ad essere un prestigioso Testimonial, a livello mondiale, del nostro territorio e comprensorio turistico, e per nostro intendiamo anche il Comune che Lei dirige, permettendoci notorietà e visibilità dal 1934, anno dell’assegnazione del Nobel , ai nostri giorni, ed anche gratis. Su questa statua, per qualche arcano motivo che non ci è dato conoscere, si sono spenti da tempo e colpevolmente i riflettori, consegnano al buio , chi ci ha dato lustro dal 1934, anno della consegna del Premio Nobel per la letteratura. Il consorzio non ritiene sia giusta questa trascuratezza e, considerato che non si tratterebbe di costruire un ponte od un viadotto, ma solo di ripristinare un piccolo, semplice impianto con uno o due faretti con la giusta luce e ben orientati, riteniamo che il tutto sia facilmente realizzabile , a meno che non ci sia una inespressa volontà di mantenere lo status quo e magari sarebbe giusto spiegarne le ragioni. Nel primo appello estivo il sindaco si era impegnato ad intervenire in pochi giorni. Vogliamo sperare – conclude il distretto – che questo nostro secondo appello possa ottenere migliore sorte”.