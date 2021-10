L’agrigentino Pippo Spataro è stato nominato Responsabile Regionale di CittadinanzAttiva.

“Siamo molto contenti di questa giusto incarico- dice il coordinatore dell’assemblea di Agrigento, Giovanni Principe- che ci inorgoglisce e ci rende più importanti dentro la nostra associazione, fatta di persone che ogni giorno aiutano tutti coloro che non hanno voce ad avere più giustizia, più peso ed essere più cittadini europei, in una società dove spesso coloro che detengono poteri forti dimenticano volutamente coloro che non hanno la forza e i mezzi per potere farsi valere.

Da oggi, tutti i cittadini utenti e consumatori avranno una persona a chi rivolgersi per dipanare situazioni complesse e poco chiare. Siamo altresì molto compiaciuti di questa designazione, perché

A Pippo Spataro, vanno i nostri migliori auguri, non solo da parte dell’assemblea di Agrigento ma anche da parte di tutta Cittadinanzattiva, di un proficuo lavoro con la collaborazione e l’aiuto di tutte le assemblee siciliane.”