Tragico scontro sulla SS 118: morti un ragazzo e una ragazza

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali. A scontrarsi un fuoristrada Range Rover, e una moto di grossa cilindrata, modello Aprilia 125. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni Gaetano Maragliano di Raffadali, e una ragazza Martina Alaimo, anche lei diciassettenne di Agrigento, a bordo del mezzo a due ruote. Entrambi sono deceduti.

Il personale medico del 118 ha provato in tutti i modi a rianimare i due centauri, ma non c’è stato nulla da fare. Morti sul colpo, Sul posto i carabinieri della Stazione di Raffadali, e della Compagnia di Agrigento che, hanno effettuato i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica del tragico sinistro verificatosi esattamente al km 141,500. La strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, ha fatto sapere Anas, è stata temporaneamente chiusa, in località Joppolo Giancaxio.