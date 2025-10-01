Maltempo ad Agrigento, pioggia e grandine paralizzano la città in pieno orario di punta

Strade allagate, soccorsi in azione: disagi in pieno orario di punta

È arrivata puntuale l’allerta meteo annunciata ieri e, da questa mattina, pioggia fitta e grandine stanno mettendo a dura prova la città di Agrigento. Il maltempo ha colpito proprio nelle ore di punta, quando migliaia di cittadini si recavano in ufficio, nei posti di lavoro e a scuola.

Il rumore assordante della pioggia e della grandine ha accompagnato la mattinata, spaventando molti residenti e creando scene di panico in strada. La gente ha avuto paura mentre vedeva le strade trasformarsi in fiumi d’acqua in pochi minuti.

Il risultato è stato immediato: decine di segnalazioni ai vigili del fuoco, richieste di soccorso stradale e numerosi messaggi giunti anche alla nostra redazione. Strade allagate in diverse zone del centro e dei quartieri limitrofi hanno causato rallentamenti, traffico e disagi per automobilisti e pedoni.

In particolare, un video girato questa mattina mostra la situazione in via Caruso Lanza, nel pieno centro cittadino: l’acqua alta ha invaso la carreggiata rendendo difficile il deflusso e costringendo molti automobilisti a fermarsi.

Le precipitazioni, annunciate dal Dipartimento di Protezione Civile con allerta gialla, potrebbero proseguire nelle prossime ore. L’invito delle autorità è alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione ai sottopassi e alle zone a rischio allagamento.

L’AIFVS APS Agrigento, per ragioni preventive e logistiche, comunica la sospensione della manifestazione “La Voce del Silenzio”, che viene rinviata a data da destinare.

Qui siamo in viale Cannatello, ancora allagata e condotte fognarie esplose. Eppure le avvisaglie c’erano già state. Le piogge dei giorni scorsi avevano infatti allagato più punti della città, segnalando le criticità del sistema di smaltimento delle acque. Un campanello d’allarme che avrebbe richiesto interventi immediati, per evitare il ripetersi di nuove emergenze.

