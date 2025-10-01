Stava percorrendo a piedi un tratto di strada quando è caduto pesantemente a terra. Nell’impatto con il suolo ha battuto la testa. Un cinquantaquattrenne, residente a Licata, è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in prognosi riservata. Ha riportato un bruttissimo trauma cranico. Non è chiaro cosa gli sia accaduto in una strada centrale di Licata. L’uomo probabilmente è stato colto da un improvviso malore che lo ha appunto fatto stramazzare sull’asfalto. I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire i fatti.

