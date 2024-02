Forte perturbazione colpisce la zona, cittadini alle prese con piogge incessanti e grandinate

Agrigento sotto la pioggia: situazione attuale

Agrigento e i suoi dintorni si trovano attualmente immersi in una giornata caratterizzata da piogge persistenti che hanno fatto la loro comparsa sin dalle prime ore del mattino. La forte perturbazione segnalata dalle previsioni meteorologiche si è concretizzata, portando con sé precipitazioni abbondanti e in alcuni casi anche grandinate.

Il cielo sopra la città e i suoi dintorni si presenta grigio e carico di nuvole, mentre la pioggia cade ininterrottamente, creando disagi e rallentamenti nelle attività quotidiane dei cittadini. Le strade sono bagnate e scivolose, e il rumore dei temporali si fa sentire in tutto il territorio.

Le temperature sono rimaste stabili o hanno registrato un leggero aumento rispetto alle giornate precedenti, ma il clima umido e freddo accentua la sensazione di disagio per chi è costretto a muoversi all’aperto.

I venti, pur non raggiungendo livelli di particolare intensità, contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più cupa e sgradevole, soprattutto lungo le coste e sulle colline circostanti.

Le condizioni meteo avverse stanno mettendo alla prova la resilienza dei residenti e l’efficienza dei servizi pubblici, che devono fare fronte alle emergenze e garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane.

In questo contesto, è fondamentale prestare la massima attenzione alla guida e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare situazioni di pericolo. Bisogna inoltre rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche e seguire eventuali avvisi delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella delle persone care. Disagi in alcune zone della città dove si sono registrati allagamenti.

FOTO Nino Ravanà