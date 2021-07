“Pioggia” di pietre contro abitazione, paura e danni

Ignoti hanno scagliato delle grosse pietre, all’indirizzo di un’abitazione, e danneggiato alcune finestre, e una tenda. Paura tra i proprietari dell’immobile. Gli autori del fatto, che avrebbe potuto provocare anche delle gravi conseguenze, sarebbero stati alcuni ragazzini, a cui adesso danno la “caccia” gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Canicattì.

L’episodio si è verificato in via Vittorio Veneto, una strada adiacente allo stadio comunale “Carlotta Bordonaro”. I responsabili sono saliti sul tetto della biglietteria dell’impianto sportivo, e dall’alto hanno iniziato il lancio di sassi verso un edificio.

La “pioggia” di pietre ha raggiunto il primo piano della palazzina. Danneggiate due finestre, e si è strappata la tenda in stoffa a protezione del balcone di un’abitazione. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma per quanti si trovavano all’interno della casa, sono stati attimi di autentico panico.

Il proprietario della casa danneggiata, un quarantaquattrenne di Canicattì, ha chiamato il 112, ma prima dell’arrivo delle Volanti, i responsabili sono riusciti a fuggire.