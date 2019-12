Pinocchio, il più bel regalo di questo Natale al cinema

Benigni è un meraviglioso Geppetto in questo “Pinocchio” di Matteo Garrone, un film capolavoro che fa venire la voglia di abbracciarlo per quanto è bello, un film in cui c’è dentro tutto quello che serve oggi, una vera e propria lezione di vita di cui Federico Ielapi è un Pinocchio da applausi.

A rendere ancora più magico questo film è senz’altro la regia di Garrone che è pittorica e davvero emozionante e trasforma questa storia di amore tra un padre e un figlio in una storia di redenzione e formazione: un figlio, attraverso una serie di errori, capisce come sia importante amare.

Esemplari sono le interpretazioni di Gigi Proietti nei panni di Buttafuoco e di Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo nei panni del Gatto e della Volpe.

Pinocchio è un film che si rivolge ai bambini, ma anche agli adulti e dunque, questa versione, è stata diretta in maniera tale che possa arrivare a tutti.

Pinocchio di Matteo Garrone da domani sarà al cinema Multisala Ciak di Agrigento.