Un Pierdavide Carone particolarmente ispirato e il Coro lirico Siciliano hanno aperto ieri sera al Teatro dell’Efebo la Rassegna del Teatro d’Autore e Musica. Tutto esaurito già da diversi giorni, per “L’anno che verrà – Lucio Dalla Tribute”, con il pubblico entusiasta per la performance del cantante romano e dell’orchestra diretta da Francesco Costa, che hanno proposto una corposa selezione dei brani più celebri del cantautore bolognese, da “Piazza Grande” a “L’anno che verrà” passando per gli impegnativi “Come è profondo il mare” ed “Anna e Marco” e così via. arrangiati mirabilmente e ben supportati dal Coro Lirico Siciliano già apprezzato lo scorso anno con il tributo ad Ennio Morricone,

“E’ stato l’ennesimo successo per gli eventi proposti dal Libero Consorzio di Agrigento al Teatro dell’Efebo” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “che conferma la bontà delle nostre scelte e il lavoro dello staff che da mesi lavora a questo cartellone. Per noi è una scommessa vinta, ma lavoreremo per migliorare ulteriormente l’offerta nella prossima stagione. Agrigento e l’intera provincia hanno fame di cultura, e continueremo su questa strada per una scelta degli eventi in grado di attirare anche i turisti”.

L’attenzione si sposta adesso sulla Settimana Pirandelliana, che grazie all’impegno del Libero Consorzio di Agrigento tornerà di scena dopo diversi lustri di assenza con tre eventi di altissimo livello (16, 23 e 30 agosto) che saranno presentati lunedì prossimo dal presidente Giuseppe Pendolino nel corso di una conferenza stampa.

