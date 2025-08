Oggi, 6 agosto 2025, in un giorno significativo per la Chiesa, che celebra la Trasfigurazione del Signore, l’Arcivescovo di Agrigento, Mons. Alessandro, ha reso note le nuove nomine che entreranno in vigore a partire dal mese di settembre. Un atto di rinnovamento che segna un passo importante per la comunità diocesana e che rispecchia l’impegno di continua crescita e apertura alle sfide spirituali e pastorali.

Fra le nomine, Don Marco Caruso assume la guida della parrocchia Maria SS. del Carmine di Porto Empedocle, mentre Don Salvatore Casà, figura di riferimento per la comunità agrigentina, sarà il nuovo parroco del Cuore Immacolato di Maria. L’incarico di vice parroco rimarrà invece nelle mani di Don Salvatore Casà (junior), che, oltre a questo ruolo, continuerà il suo servizio come cappellano presso la Casa Circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, dimostrando un impegno a tutto tondo nella pastorale sociale e carceraria.

Un’altra nomina rilevante è quella di Don Antonino Cilia, che prenderà la guida delle parrocchie San Domenico e San Diego di Canicattì, un incarico che si inserisce nel quadro di un dinamico rinnovamento delle parrocchie della zona. Non meno significativa la scelta di Don Calogero Lo Bello, che, con la sua esperienza, sarà chiamato a curare le parrocchie di Sciacca, Santa Maria Maddalena e San Francesco di Paola.

L’Arcivescovo ha anche nominato Don Maurizio Mangione parroco della parrocchia B.M.V. dell’Itria di Favara, e Don Michele Termine parroco delle parrocchie SS. Rosario e Sant’Antonio Abate di Santa Margherita di Belice, a testimonianza di un continuo radicamento nella comunità del Belice, zona storicamente legata alla tradizione della Chiesa Agrigentina.

La vicaria di Agrigento, sempre attenta alle necessità dei giovani, vedrà la presenza di Don Luigi Mazzocchio come vice parroco della parrocchia San Pio X di Agrigento, un ruolo di sostegno e crescita spirituale nella parrocchia centrale della città.

L’Arcivescovo Alessandro ha anche confermato l’importante ruolo di consulenza ecclesiastica per il Centro Italiano Femminile e la Federazione Italiana Scuole Materne, incarichi che sono stati affidati rispettivamente a Don Pino Agozzino e Don Andrea Militello, figure di spicco per l’impegno sociale e formativo.

Infine, l’Arcidiocesi ha espresso la propria gratitudine a Don Giuseppe Marciante e Don Nicolò Salemi, che continueranno a servire le loro rispettive comunità con dedizione e passione. Il Vicario Generale, Don Giuseppe Cumbo, ha invitato la Chiesa Agrigentina a accompagnare questi cambiamenti con preghiera, affinché possano essere vissuti come opportunità di crescita e di rinnovamento spirituale.

