Picchiato selvaggiamente in strada, uomo in prognosi riservata sulla vita

Si trova ricoverato in un presidio ospedaliero di Palermo in gravissime condizioni, un 37enne di nazionalità rumena, da tempo domiciliato a Canicattì. L’uomo è in prognosi riservata sulla vita.

Da una prima ricostruzione sarebbe stato picchiato selvaggiamente, a calci e pugni, da più soggetti. Poi i responsabili sono fuggiti.

Il rumeno è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, e da lì a poco trasferito al nosocomio “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e ricoverato in Rianimazione. A causa dei traumi, i medici hanno deciso di trasferire il paziente, in elisoccorso, in una meglio attrezzata struttura sanitaria palermitana a Palermo. Dove si trova in fin di vita.

Ad occuparsi delle indagini i poliziotti del Commissariato di Canicattì, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli investigatori avrebbero già individuato gli aggressori. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.