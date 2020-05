Coronavirus, decine di persone sottoposte a tampone nell’area esterna ospedale

In provincia di Agrigento, da tempo non si registrano nuovi casi di Coronavirus, ma ancora negli ultimi giorni decine di persone si sono sottoposte al tampone nell’area esterna dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. C’è tanta voglia di uscire e di tornare alla normalità, ma l’emergenza Covid non è ancora finita.

Per quanti fanno richiesta del test ci sono le due tende, collocate davanti l’ingresso del Pronto soccorso e del parcheggio centrale. Le strutture costituiscono una sorta di “posto medico” per agevolare il percorso assistenziale, e rendere efficaci e sicure le procedure di individuazione di eventuali positivi.

Negli ultimi giorni almeno quaranta persone si sono messe in fila, all’interno dell’abitacolo delle proprie auto, in attesa che arrivasse il proprio turno. Tutte, con indosso mascherina e guanti. Una equipe di medici e infermieri, con tutte le protezioni e precauzioni del caso, ha effettuato i tamponi a uomini e donne, soprattutto di Agrigento e Favara.

Tra queste anche qualcuno che avrebbe avuto contatti con persone risultate positive.