Il giudice del tribunale di Agrigento Alfonso Malato ha inflitto la condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione, per l’accusa di maltrattamenti e lesioni, nei confronti di un trentunenne di Lampedusa accusato di avere picchiato e umiliato l’ex compagna. Il pubblico ministero Giada Rizzo aveva chiesto quattro anni. Il trentunenne è stato pure condannato a risarcire la donna, costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Daniele Re, con 10mila euro. La vicenda risale al 2017. La vittima avrebbe subito numerose vessazioni e maltrattamenti di natura fisica e psicologica. Sarebbe stata ripetutamente insultata, offesa, percossa, e inoltre segregata in casa e costretta ad avere rapporti sessuali non voluti.