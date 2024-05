I poliziotti della sezione Volanti della Questura, nel corso di controlli scattati nella zona a valle della via Atenea, precisamente a pochi passi dalla via Empedocle, ad Agrigento, hanno rinvenuto e sequestrato un buon quantitativo di cocaina all’interno di un’abitazione disabitata, utilizzata da uno o più soggetti per nascondere la droga.

In centro storico si susseguono i blitz a sorpresa delle forze di polizia con l’obiettivo di cogliere sul fatto i malviventi che smerciano stupefacenti e di tutto: cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana. L’ultimo controllo in ordine di tempo è scattato l’altra notte.

I pusher, infatti, quasi sempre utilizzano le case disabitate, le cavità di muri o resti di macerie per nascondere la droga. E i risultati non sono tardati ad arrivare. Recuperato un buon quantitativo di cocaina che qualcuno aveva nascosto dentro un’abitazione. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.