E’ stata picchiata e minacciata per essersi rifiutata di consegnare denaro al figlio. I carabinieri, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti in un appartamento dove una anziana 75enne convive con il figlio, bloccato l’uomo e soccorsa la vittima.

La pensionata ha riportato, per sua fortuna, lievi traumi. Il congiunto, un trentacinquenne disoccupato, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce.

Il triste e brutto fatto si è verificato all’interno delle mura domestiche in un piccolo centro della provincia di Agrigento. Il trentacinquenne, l’altra sera, sarebbe andato in escandescenza, colpendo la donna che l’ha messo al mondo. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio.

