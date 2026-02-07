Cacciatori di “oro rosso” in azione in provincia di Agrigento. L’ultima incursione in ordine di tempo è stata registrata ieri notte. Ignoti ladri hanno divelto e rubato 350 chili di conduttori in rame dalla linea di bassa tensione di contrada “Contuberna”, in territorio Santo Stefano Quisquina.

Il danno ammonta a ben 7.500 euro, purtroppo, non coperto da assicurazione. Dopo l’amara scoperta il responsabile di zona del gestore elettrico, s’è recato dai carabinieri della Stazione cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto aggravato.

E i militari dell’Arma, dopo il sopralluogo nella zona teatro della razzia, hanno avviato le indagini. Disagi lungo il tratto di strada rimasto al buio, con il gestore del servizio che è subito intervenuto per ripristinare la normalità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp