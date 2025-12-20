Picchiata in strada dal marito. Il tempestivo e provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Una trentacinquenne è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. La donna è stata picchiata, ed ha riportato escoriazioni e traumi, giudicati guaribili con una prognosi di dieci giorni.

Un quarantenne residente a Licata, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di “maltrattamenti in famiglia”. È accaduto tutto dalle parti di Corso Roma, a Licata. I fatti si sono svolti a tarda sera.

Il quarantenne, dopo una discussione accompagnata da insulti e minacce di ogni tipo rivolte alla coniuge trentacinquenne, si è avventato con violenza contro la stessa, picchiandola. I militari sono arrivati in pochi minuti mettendo fine all’aggressione.

