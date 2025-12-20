Il Comune ha deliberato il cartellone degli eventi di Natale, dando ufficialmente il via a un programma articolato e diffuso che accompagnerà Agrigento dal 16 dicembre al 6 gennaio, nel pieno dell’anno di Capitale italiana della cultura. Un calendario pensato per vivere la città, attraversarne i quartieri e coinvolgere famiglie, bambini, residenti e visitatori, tra tradizione, musica, spettacolo e comunità.

A fare da cornice al concerto di Capodanno, un ricchissimo calendario di eventi natalizi animerà la città dal 16 dicembre al 6 gennaio, trasformando Agrigento Capitale italiana della cultura in un grande palcoscenico diffuso.

Dal 16 al 24 dicembre, dalle 18 alle 20, spazio alle Novene di Natale nei quartieri cittadini, mentre dal 16 dicembre al 6 gennaio, ogni sera dalle 18 alle 21, il Presepe nel Centro Storico (quartiere San Girolamo) accompagnerà cittadini e visitatori lungo il percorso della tradizione.

Tra musica e sapori, il 19 e 20 dicembre torna “Incanto di Natale – Suoni & Sapori della Festa” a Cartapesta, con eventi dalle 17 alle 22, mentre il 21 dicembre sarà una giornata particolarmente intensa: dal Natale in Oratorio (Don Guanella) a Babbo Natale in carrozza lungo via Atenea, fino alle esibizioni musicali del Coro Santa Cecilia (Chiesa San Vito) e dell’Associazione Bandistica Intercomunale “V. Bellini” (Chiesa San Gregorio).

Grande attenzione anche ai più piccoli con le animazioni per bambini del 23 dicembre, tra Piazzale Giglia e via Atenea – Porta di Ponte, mentre il Presepe Vivente di Montaperto andrà in scena il 26 e 28 dicembre e nei giorni 1, 3, 4 e 6 gennaio, dalle 17.30 alle 21.

Il cinema entra nel cartellone con le proiezioni natalizie del 27 dicembre (Il Grinch) e del 28 dicembre (Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York) a Villa Bonfiglio, seguite dalla musica itinerante dei Sicily Swing nel Centro Storico.

Il 30 dicembre, alle 19, spazio al Coro Pentagramma a Colori nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù alle Rocche, prima del gran finale del 31 dicembre, alle 23, con il Capodanno in Piazza Marconi.

Il calendario proseguirà anche nel nuovo anno con la musica itinerante della Banda “V. Bellini” il 3 gennaio, il concerto gospel “The Joy Sing’s” il 4 gennaio alla Chiesa San Pio X di Villaggio Peruzzo e il concerto “Note di Natale” del 5 gennaio al Circolo Empedocleo.

Un Natale lungo e diffuso, fatto di tradizione, musica, spettacolo e comunità, che accompagna Agrigento verso il nuovo anno nel segno della cultura e della condivisione.

