Avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi e pugni al culmine dell’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche. È avvenuto negli scorsi giorni ad Agrigento dove un quarantenne del posto è stato denunciato a piede libero, alla locale Procura della Repubblica, per maltrattamenti in famiglia. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento che, allertati da alcuni vicini di casa, hanno evitato il peggio.

Attivato l’iter del “Codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. Il fatto è avvenuto in un’abitazione non poco distante dal centro della Città dei templi. Secondo quanto ricostruito, a margine di una discussione tra marito e moglie, il quarantenne avrebbe aggredito la donna, una casalinga, davanti i figli minorenni. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza 112 con l’arrivo immediato delle forze dell’ordine.

