Concluso il procedimento penale a carico del sindaco di Favara Antonio Palumbo, scaturito dalle ispezioni condotte nell’aprile del 2023 nei locali comunali di San Francesco, con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato. La vicenda trae origine dai controlli a tappeto effettuati dai funzionari dell’Asp e dalle Forze dell’ordine, che avevano riscontrato una serie di carenze strutturali e profili di rischio critici relativi alla sicurezza del patrimonio pubblico e degli ambienti di lavoro. Una situazione che, sebbene riconducibile a una stratificazione di inadempienze burocratiche e amministrative risalenti ai decenni precedenti, ha visto nell’attuale primo cittadino l’unico soggetto chiamato a rispondere legalmente in sede penale per le condizioni degli immobili.

“Sono stato, e forse rimarrò, il primo sindaco in Italia ad essere denunciato e mandato a processo per vicende connesse alle condizioni di scarsa sicurezza del patrimonio pubblico, anche se queste derivavano da inadempienze risalenti nei decenni – scrive in una nota il sindaco di Favara -. Mi sono assunto io, sulle mie spalle, tutte le responsabilità. Ho subito, certamente, anche gli effetti dei miei ‘no’, che hanno trasformato una situazione critica in uno strumento per provare a demolirmi umanamente e politicamente”.

Per giungere alla chiusura del fascicolo, l’imputato ha scelto di accedere all’istituto della messa alla prova. Si tratta di un percorso riabilitativo e riparativo che Palumbo ha svolto presso la struttura Casa Betania di suor Caterina. Il completamento positivo di questo periodo di lavori di pubblica utilità ha permesso l’estinzione del reato. Resta tuttavia aperto il fronte amministrativo della vicenda: al primo cittadino verrà infatti comminata una sanzione pecuniaria per le irregolarità riscontrate all’epoca del blitz. “Ho sostenuto la messa in prova – continua il primo cittadino -, e l’ho fatto con orgoglio, in una realtà che da sempre sento vicina quale Casa Betania di Suor Caterina”.

“Ve lo confesso, è una vicenda che mi ha molto fatto soffrire, ma dalla quale ci siamo rialzati più forti, consegnando alla città i locali del Boccone del Povero che, man mano, diventeranno uffici moderni e a misura di cittadino. Grazie a chi mi è stato accanto, innanzitutto la mia famiglia. Grazie a mia moglie e alle mie figlie, che in questi anni hanno sofferto con me e che mi hanno dato la forza per andare avanti. Grazie ai miei assessori, ai consiglieri comunali che mi hanno sempre manifestato vicinanza. Grazie al mio avvocato, Graziella Vella. Questa vicenda – conclude il sindaco Palumbo -, comunque, non è ancora terminata. Attendo che mi sia comminata la multa per le violazioni amministrative, di cui sarò io a dovermi fare carico. Anche in questo caso, è uno dei pochissimi casi in cui è un sindaco a dover pagare. Continuiamo, senza timori e a testa alta”.

