Ha insultato e picchiato la moglie. E non era la prima volta anche davanti ai figli minorenni. Un quarantenne empedoclino, è finito nei guai. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, lo hanno denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Con un provvedimento d’urgenza, il gip del tribunale di Agrigento, dietro richiesta della Procura, altresì ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Con le prescrizioni di restare lontano, almeno 500 metri, dai luoghi frequentati dalla coniuge e dove solitamente si reca nonché il divieto di comunicazione, con qualsiasi mezzo con la stessa. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un’attività di indagine condotta dai poliziotti di Porto Empedocle, e dopo la denuncia formalizzata dalla vittima per condotte vessatorie e violente da parte del marito nei confronti propri e in alcuni casi dei figli minorenni. L’empedoclino, alcuni giorni fa, nel corso di una discussione nata per futili motivi ha aggredito la moglie.

A riportare la calma, dietro la segnalazione al 112, l’intervento fulmineo degli agenti delle Volanti. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso del San Giovanni di Dio, dove i medici in servizio l’hanno medicata e giudicata guaribile con una prognosi di dieci giorni.

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