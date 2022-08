Picchia la madre perchÃ© vuole soldi: portato in casa di cura

Avrebbe continuamente minacciato di morte, e picchiato l’anziana madre per costringerla a consegnargli del denaro. I carabinieri della Stazione di Canicattì, hanno fermato un cinquantunenne disoccupato, del luogo, indagato per maltrattamenti in famiglia e rapina. Data esecuzione ad un’ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, dietro richiesta della Procura della Repubblica. Secondo l’accusa, il canicattinese nel periodo compreso tra il mese di giugno dell’anno in corso, e fino agli ultimi giorni, in preda a progressiva perdita di controllo, in più occasioni avrebbe minacciato di morte, e percosso la madre ultrasettantenne. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in una struttura di Sciacca, e lì dovrà restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria.