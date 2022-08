Gioca alle slot machine, e qualcuno le ruba la borsa con mille euro

Gioca alle slot machine, all’interno di una sala giochi nei pressi di piazzale Rosselli ad Agrigento, e qualcuno senza farsi notare si porta via la sua borsa, lasciata distrattamente su una sedia. Vittima del furto con destrezza una trentacinquenne marocchina, domiciliata in città. Dentro all’accessorio c’erano ben 1.000 euro in contanti, documenti, ed altri effetti personali. La donna, dopo avere raccontato il fatto ai poliziotti della sezione Volanti, ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Gli agenti hanno avviato le indagini, e già acquisito i filmati dell’impianto della videosorveglianza, a presidio dell’attività commerciale. Ad impossessarsi della borsa sarebbe stato un immigrato. Gli agenti stanno provando ad identificarlo.