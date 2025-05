Con ACI e Ego Green, la sicurezza stradale parla ai giovani

Educazione, sport e sostenibilità. Sono questi i temi centrali dell’iniziativa in corso in piazza Vittorio Emanuele Karting in Piazza: una tre giorni rivolta ai ragazzi delle scuole per promuovere, insieme ad ACI, l’educazione stradale.

La manifestazione è resa possibile anche grazie all’utilizzo di auto elettriche, messe a disposizione dai partner dell’evento. Tra questi, EgoGreen, rappresentata da Marco Licata, responsabile degli EgoPoint della Sicilia:

“La sostenibilità non deve essere soltanto ambientale, ma anche sociale e culturale. Per questo abbiamo deciso di affiancare l’ACI – e in particolare la sede di Agrigento – in questa manifestazione che unisce divertimento ed educazione su un tema fondamentale come quello della sicurezza stradale.

Ego Green si occupa della fornitura diretta di energia elettrica e gas al cliente finale, ma il nostro impegno va oltre: vogliamo trasmettere valori condivisi, come il rispetto delle regole, la correttezza e la trasparenza. Valori che ci accomunano ad ACI, e che riteniamo sia fondamentale condividere soprattutto con i più piccoli, che rappresentano il nostro futuro”.

A sottolineare l’importanza del progetto anche Pasquale Cilento, istruttore e referente sportivo di ACI, che ha ribadito il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza dell’uso di mezzi ecologici per promuovere una mobilità più sostenibile. Per Salvatore Bellanca di Aci Agrigento è stato importante riportare la tappa di Karting in Piazza ad Agrigento in occasione dell’anno di Agrigento 2025.

