Un premio per chi si prende cura del verde cittadino – (VIDEO)

Piazza Cavour si rifà il look, ecco le fioriere curate da Auto Meridiano Spa e Vivai Pisano – (VIDEO)

Un premio per chi si prende cura del verde cittadino

Non sempre c’è un riconoscimento per il lavoro che non porta profitti economici. E così c’è un esercito silenzioso che migliora la vivibilità delle nostre città, ma che nessuno vede. Ad Agrigento, c’è una vera e propria corsa a migliorare piazze, strade e quartieri. Tutto questo grazie ai privati che attivamente stanno contribuendo per la tutela del verde cittadino. Bisognerebbe istituire un premio per dire loro grazie. E non è un grazie simbolico. Il premio andrebbe donato a chi offre un aiuto reale a chi, in maniera assolutamente volontaria, si prende cura dell’“anima verde” e non solo per il periodo natalizio della città. In questi giorni in città c’è chi ha donato perfino attrezzi da mettere a disposizione dei volontari per curare il verde. Un’aria nuova ha investito la città. Un percorso di cui tutti possiamo essere orgogliosi. (Domenico Vecchio)