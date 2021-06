Piattaforma REX: protocollo di intesa in Prefettura

Il Prefetto Maria Rita Cocciufa e il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento hanno sottoscritto , al Palazzo del Governo il “Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Trasparenza dell’attività d’ impresa nel territorio della provincia di Agrigento” che consentirà alla Prefettura, alle Forze di Polizia e alla DIA di avere accesso alla piattaforma REX-Regional Explorer. Attraverso questo strumento, la Prefettura e la Camera di Commercio di Agrigento, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione per mettere a sistema conoscenze, dati ed informazioni sul contesto imprenditoriale locale e valorizzare le competenze di analisi delle Forze di polizia. Nell’ambito del Protocollo è previsto l’uso della piattaforma REX, messa a disposizione dalla Camera di Commercio, che permetterà di approfondire le dinamiche interne alla vita delle aziende, in particolare quegli aspetti come governance e assetti societari, che spesso risultano sintomatici della sussistenza di rischi di illegalità e di infiltrazioni criminali, in modo da rendere più penetranti i controlli di competenza della Prefettura. “L’iniziativa fa seguito –è stato sottolineato- anche all’attuazione delle indicazioni del Ministro dell’Interno, con la finalità di incrementare l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione nel tessuto economico locale da parte della criminalità organizzata, a tutela della legalità e della trasparenza, specialmente nell’attuale situazione di crisi economica connessa alla emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.”