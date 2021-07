Piantagione di marijuana occultata nel vigneto, i particolari del blitz

La piantagione di marijuana, scoperta dalla polizia di Stato, in contrada “Corrige Sanfilippo”, agro di Canicattì, di circa 1.500 metri quadrati, era stata ben occultata all’interno di un vigneto. Impossibile dunque vederla con dei controlli dall’alto, mentre la parte laterale, quella che dava sulla strada, aveva una recinzione metallica ricoperta da rami di vite, e questo doveva servire per impedirne la vista, a chiunque fosse di passaggio dalla zona. Ed era munita di apposito impianto di irrigazione. Sono alcuni dei particolari emersi in seguito all’operazione, e resi noti nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del vice questore aggiunto Geneviève Di Natale, vice dirigente della squadra Mobile di Agrigento e del vice dirigente del commissariato di Canicattì, il commissario capo Maria Pontillo.

“Il caseggiato rurale che sorgeva nell’appezzamento di terreno di circa 8 mila metri quadrati, sembrava abbandonato, ma in realtà era dotato di luce e acqua – ha spiegato il vice questore Di Natale – . Nella stalla era stato sistemato tutto quello che poteva servire nelle fasi successive alla raccolta dello stupefacente, c’era il fil di ferro che permetteva di appendere lo stupefacente ai fini dell’essiccazione”.

La piantagione era composta da circa 4.200 piante di marijuana, del peso complessivo lordo di oltre 2 tonnellate, e la droga una volta immessa sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 250.000 euro. Le manette ai polsi sono scattate per Giuseppe Savio Bonvissuto, trentaseienne, di Licata, con precedenti specifici, e altro. L’uomo è stato bloccato e disarmato all’interno del casolare rurale, insistente nello stesso fondo agricolo. Alla cintura aveva una pistola calibro 7,65, munita di caricatore con 7 cartucce. Nello stesso fabbricato il personale del Commissariato di Canicattì e della squadra Mobile, ha trovato e sequestrato circa 3 Kg. di inflorescenze essiccate, 3,750 Kg. di fogliame essiccato e 700 grammi di arbusti privi di foglie.

Inoltre rinvenuti e sequestrati 36 cartucce dello stesso calibro della pistola, un bilancino di precisione, e un furgone Iveco con cassone munito di sponda idraulica, parcheggiato nell’appezzamento di terreno, verosimilmente utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente. I poliziotti a seguito dell’arresto hanno atteso le luci dell’alba per iniziare l’estirpazione delle piante. Considerati l’estensione del terreno, l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente reperita, la temperatura torrida, e la disposizione logistica della piantagione, l’attività di raccolta della sostanza stupefacente si è protratta ininterrottamente per circa 12 ore, richiedendo l’enorme sforzo fisico di circa 20 agenti di polizia.

Per velocizzare le operazioni di estirpazione, e trasporto della sostanza stupefacente, c’è stata la collaborazione del sindaco di Canicattì, e del dirigente del settore tutela e ambiente del locale Comune, che hanno messo a disposizione uomini e mezzi.