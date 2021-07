Ordine ingegneri: seduta straordinaria a Sciacca

Dopo l’insediamento del 18 giugno scorso in cui è stato eletto il direttivo del nuovo Consiglio dell’Ordine così costituito: Achille Furioso Presidente, Jennifer D’Anna Consigliere Segretario, Michele Zambuto Tesoriere, questa mattina, 8 luglio, si è svolta, in via straordinaria , nella sala “Blasco” nel comune di Sciacca, la seconda seduta del Consiglio. Tra le altre deliberazioni assunte, quella della nomina del Vicepresidente nella persona del Consigliere saccense Ignazio Marino, del Vicepresidente Vicario Francesco Buscaglia, del delegato alla Consulta Regionale nella persona di Francesco Di Mino, nonché dell’istituzione delle seguenti Commissioni/Dipartimenti con i relativi ingegneri responsabili per il quadriennio 2021-2025: FORMAZIONE: CUCCHIARA (Presidente) – D’ANNA (Vicepresidente) – MISTRETTA (Vicepresidente); 2. PARERI: SIMONE (Presidente) – DI MINO (Vicepresidente) – SETTECASI G. (Vicepresidente); 3. Commissione Osservatorio per il decoro delle attività professionali: BUSCAGLIA (Presidente) – RIZZO ANGELA (Vicepresidente) – FERA (Vicepresidente); 4. RAPPORTI ENTI PUBBLICI: MISTRETTA (Presidente) – ZAMBUTO (Vicepresidente)- CELLURA (Vicepresidente); 5. Commissione Ingegneri Iuniores: INGUANTA (Presidente); VULLO F. (Vicepresidente); 6. Commissione Docenti: CELLURA (Presidente) – BONVISSUTO (Vicepresidente) MANTISI (Vicepresidente); 7. Commissione Urbanistica: CELLURA (Presidente) – DI MARCO (Vicepresidente); GIBELLA (Vicepresidente); 8. COMMISSIONE STRUTTURA E GEOTECNICA: MISTRETTA (Presidente) – DI MARCO (Vicepresidente) – CATANZARO GIUSEPPE PIO (Vicepresidente); 9. COMMISSIONE SICUREZZA: ABRUZZO (Presidente) – INGUANTA (Vicepresidente) – AMATO IGNAZIO (Vicepresidente); 10. GIOVANI: TAGLIARENI (Presidente) – SORCE (Vicepresidente) – D’ANNA (Vicepresidente); 11. DEONTOLOGIA: BUSCAGLIA (Presidente) – PORTELLI (Vicepresidente); 12. TRANSIZIONE ECOLOGICA: INGUANTA (Presidente) – DI MINO (Vicepresidente); 13. PROTEZIONE CIVILE: ZAMBITO (Presidente) – INGUANTA (Vicepresidente) – DI MINO (Vicepresidente); Via Gaglio, 1 – 92100 Agrigento – tel.: 0922/21594 – C.F.: 80007100847 sito: www.ordineingegneriagrigento.it – e-mail: ordine@ordineingegneriagrigento.it – pec: ordine.agrigento@ingpec.eu 14. INGEGNERIA FORENSE – DI MARCO (Presidente) – BUSCAGLIA (Vicepresidente) – DI MINO (Vicepresidente); 15. LAVORI PUBBLICI, GRANDI INFRASTRUTTURE E PNRR – SORCE (Presidente) – ZAMBUTO (Vicepresidente) – DI MARCO (Vicepresidente); 16. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – FURIOSO (Presidente) CARAMANNO SERGIO (Vicepresidente) – PATTI FLAVIO (Vicepresidente); 17. IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI – FURIOSO (Presidente) – CAICO A. (Vicepresidente); 18. RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE – MISTRETTA (Presidente) – PICONE F. (Vicepresidente) – BELLIA G. (Vicepresidente); 19. PARI OPPORTUNITA’ – TAGLIARENI Elisa (Presidente)– BATTAGLIA Gabriella – (Vicepresidente) – PELLITTERI Lina (Vicepresidente). È stata programmata l’istituzione di nuovi Dipartimenti per affrontare al meglio le tematiche inerenti ai liberi professionisti. ” I Dipartimenti – si legge in una nota- consentiranno il rilancio dell’attività dell’Ordine che si é dato le seguenti priorità e obiettivi: snellimento delle procedure burocratiche nei vari Uffici pubblici; partecipazione attiva alle scelte strategiche del territorio; monitoraggio costante dei bandi di gara per i servizi di ingegneria; promozione di protocolli di intesa e convenzioni con il Ministero dell’Istruzione / Università e Ricerca per la formazione continua degli ingegneri docenti ai fini del mutuo riconoscimento dei CFP; previdenza: promozione di iniziative mirate al riscatto dei contributi accumulati nella gestione separata INPS ed all’eliminazione del divieto di iscrizione ad INARCASSA da parte degli ingegneri docenti; promozione di norme e procedure che snelliscano e favoriscano l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura ai liberi professionisti da parte delle PP.AA.; maggiore sinergia tra tutti gli Ordini Professionali, con particolare riferimento alle professioni tecniche; formazione e aggiornamento obbligatori di qualità, gratuiti e al passo con i tempi e con le attuali esigenze normative”.