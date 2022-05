Pezzi di marmo scagliati per strada: teppisti in fuga

Qualcuno ha lanciato dei pezzi di marmo sulla sottostante strada. E’ accaduto in via Cicerone, nel centro di Agrigento, nel pomeriggio di giovedì. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti, né danni alle autovetture di passaggio.

Sono stati alcuni residenti, e commercianti della zona a dare l’allarme, e sul posto sono accorsi i carabinieri, e gli agenti della polizia Municipale. A terra sono stati ritrovati diversi pezzi di marmo.

Gli uomini in divisa non hanno trovato però, purtroppo, gli autori del folle gioco. Forse opera di ragazzini che, verosimilmente se la sono data a gambe levate, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.