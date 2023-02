Peugeot 408: ad Agrigento consegnato esemplare della First Edition

NUOVA PEUGEOT 408 FIRST EDITION 50 ESEMPLARI PER L’ITALIA ACQUISTABILI ONLINE. C’è anche un agrigentino. Presentata e consegnata la prima vettura. Peugeot 408, il nuovo crossover della casa francese, sarà presentato ufficialmente al salone dell’auto di Parigi dal 17 al 23 ottobre. Tuttavia, è già ordinabile in Italia una versione speciale, denominata 225 GT First Edition, di cui solo 50 esemplari sono destinati al nostro Paese. Questa versione speciale è equipaggiata con il propulsore plug-in hybrid da 225 Cv e include una dotazione di serie importante e l’Electric Pack gratuito per facilitare la ricarica.