“Pestò la convivente incinte” arrestato dai carabinieri

Ha selvaggiamente picchiato la propria convivente, mentre era incinta, facendola finire all’ospedale dove i medici la ricoverarono. Il giudice, per evitare tragedie o anche solo il ripetersi dei maltrattamenti in famiglia, firmò allora un divieto di avvicinamento alle persona offesa. Di fatto, racconta il GDS, il tunisino ventottenne – da tempo residente ad Agrigento – avrebbe dovuto stare alla larga dall’ormai sua ex convivente. Cosa che non avrebbe però fatto, anzi. Nelle ultime ore, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari – hanno arrestato l’immigrato ventottenne che è, appunto, indagato per maltrattamenti nei confronti della convivente e lesioni personali.

FONTE GDS