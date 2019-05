Agrigento, cucciolo intrappolato in un balcone: salvato dai vigili e poliziotti

Gli agenti della polizia, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno tratto in salvo un cucciolo chiuso fuori il balcone di un’abitazione al terzo piano da oltre 5 giorni. I poliziotti hanno raccolto la disperata richiesta di aiuto di una giovane agrigentina che segnalava la presenza del cane in un edificio di via Tortorelle. L’episodio si è verificato la notte scorsa. I vigili del fuoco sono saliti sino al terzo piano con l’ausilio dell’autoscala. Sul posto è intervenuto pure il veterinario dell’ASP di Agrigento. Il cucciolo dopo essere stato recuperato e rifocillato è stato messo in custiodia. I proprietari dell’abitazione che risultatono essersi allontanati da qualche giorno, saranno deferiti alle autorità competenti.

FOTO ARCHIVIO