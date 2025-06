Almeno dieci persone (maggiorenni e minorenni), sono state denunciate in stato di libertà alla Procura di Sciacca e alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, perché ritenute responsabili dell’aggressione di un immigrato ospite di una casa famiglia. A formalizzare le denunce sono stati i carabinieri di Santa Margherita di Belìce.

Il branco avrebbe picchiato e ferito l’immigrato per motivi poco chiari. A restare contuso anche un altro giovane che è accorso in suo aiuto. I due sono stati medicati in ospedale. L’immigrato guarirà in 30 giorni. Gli aggressori sarebbero stati identificati dopo alcune indagini e grazie anche al contributo dei filmati di videosorveglianza.

