Tutto pronto per domani, 5 giugno, alle ore 19 per celebrare il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Quest’anno la cerimonia ad Agrigento si terrà presso il Tempio dei Dioscuri all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Parteciperanno le Autorità civili, militari e religiose della provincia, rappresentanze delle Associazioni sindacali, dell’Associazione nazionale Carabinieri, i Gonfaloni della Città di Agrigento e del Libero Consorzio Comunale e i Sindaci dei Comuni agrigentini. “L’evento – fanno sapere dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento – rappresenta un momento solenne per rinnovare i valori di legalità, giustizia e vicinanza al cittadino, che da sempre contraddistinguono l’Istituzione. Buona festa dell’Arma dei Carabinieri!”.

