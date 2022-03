Pesce mal conservato, scatta sequestro. Denunciato commerciante

I carabinieri del Nas di Palermo, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Agrigento, nel corso di un controllo in una pescheria di Porto Empedocle, hanno trovato prodotti ittici, in cattivo stato di conservazione, e senza l’obbligatoria tracciabilità.

Il proprietario dell’attività commerciale, un quarantottenne empedoclino, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari, omesso aggiornamento della registrazione sanitaria della pescheria, e mancata attuazione del piano di autocontrollo.

Al commerciante sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.500 euro. Complessivamente sequestrati 80 chili di prodotti ittici, risultati in cattivo stato di conservazione, e non corredati da documentazione che indicava l’origine.