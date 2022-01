Pesce in cattivo stato di conservazione: scatta sequestro e multa

Prodotti ittici in cattivo stato di conservazione venduti per strada da un venditore ambulante. Lo hanno accertato nel corso di un controllo i carabinieri della Compagnia di Licata, e i loro colleghi del Nas di Palermo, e del nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Agrigento.

All’uomo, un licatese di 58 anni, sono stati sequestrati 50 chili di calamari, polpi, pesce spada, gamberi, e altri prodotti ittici, risultati in cattivo stato di conservazione, e che erano in vendita come prodotti freschi.

E’ stato denunciato all’Autorità giudiziaria, per l’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio, e a suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro.