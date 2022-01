Merce non arriva a destinazione, due denunciati per truffa

Il copione si ripete, banale ma tristemente efficace. Ha visto l’annuncio su un sito web, e dopo avere preso contatti con il presunto venditore, era convinto di avere acquistato ad un buon prezzo dei sacchi di pellet, una vera scorta per affrontare l’inverno, pagando 200 euro con un bonifico. La merce non è mai arrivata a destinazione, e chi ha intascato i soldi è sparito nel nulla.

Per questo un grottese si è rivolto ai carabinieri della locale Stazione, che ricevuta la denuncia hanno rapidamente individuato i falsi venditori. Si tratta di un napoletano di 26 anni, e di un bengalese di 19 anni, residenti a Napoli, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di truffa.

Tanti gli agrigentini vittime, negli ultimi mesi, di questo genere di truffe telematiche, che continuano ad aumentare in maniera esponenziale.